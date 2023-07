Mad Cool: Liam Gallagher y Red Hot Chili Peppers no han cambiado (para bien y para mal)

Lo mismo pasó con Red Hot Chili Peppers, donde su 'frontman', Anthony Kiedis, a sus 60 años, presumió de voz joven, pelazo de niño, bigote hipster y bíceps curtidos (que no enseñó hasta el final, cuando al fin se desprendió de su camiseta de rejilla blanca), pero que pareció preferir mantenerse en un inesperado segundo plano (¿tuvo algo que ver la férula que lucía en una pierna?). En su lugar, fue el bajista, Flea, cuya popularidad ha crecido entre los seriéfilos raiz de su participación en 'Juego de tronos', quien acaparó pantallas, a las que apuntaba con su cresta platino como un toro. Entró en el escenario haciendo el pino, exhibió carne y músculo desde los primeros acordes —impresionante el comienzo con la guitarra de John Frusciante, de nuevo en la banda, dando la réplica— y no dejó de enseñar los dientes brillantes. Sonaron, poderosas, los hits de 'Californication' y varios temas de sus últimos álbumes, 'Unlimited Love' y 'Return of the dream cantee'. Un show consistente aunque frío para quienes acusaron la ausencia de temas como 'Under the bridge', 'Dani California' o 'Scar Tissue' (no, no sonaron).