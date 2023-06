Primavera Sound Madrid: el espacio (y la oferta) tiene un precio

¿Hambre? A la hora de la cena, la cola del foodtruck de Vicio (posiblemente, la mejor hamburguesa que hemos probado en un festival y una de las mejores de Madrid, pensamos) ofrecía los mejores sonidos gracias a su cercanía con el escenario Ron Brugal donde la banda Nation of Language y su solista de voz densa y penetrante atravesaban mordiscos y conversaciones. También el directo de Christine and the Queens se elevó entre lo mejor de la noche.