Los artistas (necesarios) que nos perderemos en el Primavera Sound por la lluvia y los que aún podemos ver en Madrid

La banda británica que, junto con Oasis, causó estragos en los noventa era la gran estrella del cartel de la jornada de este jueves. En los últimos años, además, no había sido posible verla en directo porque el grupo estaba parado desde 2015. De hecho, muchos pensaban que la formación estaba prácticamente disuelta, más aún teniendo en cuenta que su alma mater, Damon Albarn, desarrolla desde hace años una fructífera carrera musical por su cuenta a través de proyectos en solitario o con grupos como Gorillaz o The Good, the Bad & The Queen. Sí, perdernos a Blur, cuya canción 'Girls & Boys' prometía una hecatombe saltarina, tiene magnitud de drama).