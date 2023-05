9 joyas del Primavera Sound para descubrir, más allá de los cabezas de cartel

Así, aparte de Rosalía, Halsey o Kendrick Lamar, sonarán Depeche Mode, Blur, New Order o Calvin Harris, que ocuparán los escenarios principales. Sin embargo, si ya has estado en el Primavera Sound sabrás que, a diferencia de otras citas, tan importante aquí es la primera línea como la segunda o el resto de escenarios, que la organización mima con especial cuidado ofreciendo bandas emergentes y pequeñas joyas para descubrir, así como artistas brillantes si bien no tan consolidados como los anteriores.