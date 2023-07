Mad Cool 2023: hubo artistas que nos gustaron muchísimo y cosas para mejorar (el acceso, claro)

Ella dio paso a Robbie Williams, el que muchos consideraban como el gran cabeza de cartel de la noche. A sus 49 años, el que se dio a conocer como miembro de la 'boy band' Take That allá por los 90 sigue desprendiendo sex appeal 'cool' e irreverente. Habló mucho y cantó poco. Básicamente, hizo lo que le pareció. Habló de hijos (él tiene cuatro con su pareja, Ayda Field, aunque confesó que al principio de su relación se había planteado no tenerlos), de sus canciones, que aparecieron poco por allí porque él prefirió esa noche versionar las de otros ("Solo tengo dos tipos de canciones, las de "soy un tipo jodidamente increíble" y las de "me has dejado solo y devastado") o de su pasado en Take That, cuando hacía "porno gay". Vestido con dos piezas dorado con lentejuelas, Robbie Williams nos pareció maravilloso.