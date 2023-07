Cinco razones para no perderte (bajo ningún concepto) el Mad Cool 2023

La última vez que vimos a Angel Olsen en Madrid fue en la sala La Riviera, en septiembre del año pasado, cuando demostró moverse con soltura entre el pop, el country, el folk —canciones de su álbum debut, 'Half Way Home' (Bathetic Records, 2012) recuerdan a la gran olvidada del género, Karen Dalton—, el rock y hasta el grunge. Muestra de ello es el álbum 'Burn Your Fire for Not Witness' (Jagjaguwar, 2014).