Por qué una noche de música con St. Vincent siempre pasa demasiado rápido

Una vez más, en su repertorio tuvieron cabida cortes como 'Los Ageless', 'Digital Witness', 'The Melting of the Sun', 'Marrow', 'New York, 'Your Lips are Red' y un largo etcétera que fue desarrollando arropada por una banda excelsa. No cabe duda de que la respuesta de la artista también estuvo a la altura, despidiendo su 'show' emocionada y agradecida, simplemente, por seguir ahí. Se entiende que expresara un cariño más intenso del habitual, teniendo en cuenta que es una artista que revienta el Coachella y que no ha logrado lo mismo en una sala como la que alberga Madrid Río. ¿Acaso los hubo que no supieron que actuaría en Madrid? Resulta raro, en la llamada era de la hiperconectividad.