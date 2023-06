Rosalía: esperarte hasta la madrugada mereció la pena para cerrar Primavera Sound Madrid 2023

Tras el rugido de 'Saoko', con 'twerking' incluido, vienen temas de su último disco, 'Motomami', como 'Bizcochito' y 'La fama', ofreciendo un único momento de gloria a los que se enamoraron de la cantante por 'Los Ángeles'. De aquel no suena nada pero, a cambio, propone una mezcla entre 'De aquí no sales' y 'Bulerías'. A partir de ahí, abandona el sonido flamenco —que no la actitud, porque Rosalía mantiene fija la mirada en la cámara, un trabajo de realización de nuevo admirable— con el matiz desafiante de este género- para dar paso a 'Despechá', 'LLYLM' o 'Hentai'. Para cerrar, una de nostalgia ('Malamente'), más coreografía ('CUUUUuuuuuute') y amor ('Vampiros'), tres aspectos que siempre funcionan en el repertorio de cualquier artista y más en el caso de la catalana.