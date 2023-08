La salud de Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, inquieta a la familia Ortiz Rocasolano

También en mayo una frase en su perfil, perteneciente a la letra de la canción 'Solo un poco más' de Edson Núñez ("Hay un cielo que será mi hogar"), inquietaba a sus seguidores, a quienes ella luego tranquilizaba: "No os preocupéis por mí, que estoy bien, dentro de lo que cabe. No me pasa nada, es simplemente una canción que me ha gustado mucho y la he puesto. Calma, por favor".