Así es la relación de Leonor y Sofía con la familia Ortiz

Si hay algo que ha quedado claro es la buena relación que existe entre la princesa Leonor y la infanta Sofía. Ambas crecieron sabiendo que las dos iban a tener formaciones distintas, ya que una se prepara para ser reina y la otra no, pero esto no ha sido un tema de conflicto entre las hermanas. De hecho, la realidad es que están muy unidas y se han acabado convirtiendo en amigas, cómplices y compañeras. A pesar del cierto hermetismo que suele planear sobre los asuntos de la Casa Real, lo cierto es que poco a poco vamos conociendo pequeños detalles sobre cómo es la relación de las hijas de Don Felipe y Doña Letizia con el resto de su familia así como si tienen algún tipo de contacto o no.