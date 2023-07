El gesto que muestra cómo es en realidad la relación entre la princesa Leonor y la infanta Sofía

Tanto para la primera de las citas, la reunión y posterior presentación de las actividades que giran en torno a la Fundación Princesa de Girona, como en el encuentro con el cocinero catalán Ferran Adrià en el Museo elBulli1846 en Roses, Leonor y Sofía han vuelto a demostrar la enorme complicidad que tienen, al mismo tiempo que marcaban su estilo a través de los looks elegidos. La heredera al trono escogió un vestido midi en tono naranja y sutil estampado, con detalle fruncido y 'cut out' en el escote de la firma española Lady Pipa, mientras que la infanta Sofía optaba por un dos piezas de pantalón y top sin mangas en tono rojo completamente liso de Sfera. Pero hubo más detalles que no pasaron desapercibidos entre ambas.