Así es el duro entrenamiento militar de la princesa Leonor para entrar en la Academia Militar

Unas estrictas normas de disciplina y jerarquía que se aplican en el día a día de los cadetes, que antes deben superar unas exigentes pruebas físicas para lograr el ingreso en la Academia. No será ese el caso de Leonor, para quien el superar o no esas pruebas no será determinante a la hora de entrar en la Academia. Aún así, la princesa se las estaría preparando ya con la ayuda de la reina Letizia, dado que estaría empeñada en ser una más desde el primer momento y ganarse por su propio esfuerzo el acceso. Tiene la suerte, además, de que su madre es una gran aficionada al deporte.