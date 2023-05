Las misteriosas teorías sobre el collar árabe de la graduación de la princesa Leonor

Y, como era de esperar, el foco mediático no estuvo solo en el look con guiño al aniversario de boda de la reina Letizia o el conjunto de dos piezas de la infanta Sofía, sino que lo que llamó la atención fue algo más. Y no nos referimos solo al vestido estilo blazer en color frambuesa de la firma española Apparentia o las sandalias doradas de Mint & Rose que llevó la princesa Leonor. Como buena protagonista de esta jornada, consiguió que todas las miradas se posasen sobre ella, hasta el punto de que no pasase desapercibido ni un solo detalle y que ahora ha hecho saltar todas las alarmas.