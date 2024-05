De las transparencias al vestido de invitada perfecto: los dos looks de Ester Exposito en Cannes

Su segundo look para su paso por Cannes fue completamente diferente al primero, pero igual de bonito y elegante. A la salida de su hotel, Ester Expóstio fue captada por las cámaras con un estilismo que perfectamente podría ser un look de invitada para esta temporada 'BBC'. La actriz escogió un precioso diseño de Amlul, la firma española liderada por Gala González, concretamente, el vestido 'The Gao Ivory Dress'.