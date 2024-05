Todo al rosa con Dulceida: el 'look' premamá con el que ha asistido al Festival de Cannes

El Festival de Cannes está reuniendo a muchos famosos tanto internacionales como nacionales, regalándonos muchos 'looks' dignos de apreciación. Entre los asistentes más destacados, una de las que más nos ha llamado la atención, ha sido Dulceida. Ella está embarazadísima, pero no para de trabajar e ir de un lado a otro: así se ha presentado en el Festival de Cannes, con un vestido rosa que realza su tripa de embarazada. ¿Todavía no lo has visto?