La pamela de Anya Taylor-Joy ha eclipsado el Festival de Cannes nada más empezar

No hay alfombra roja en la que Anya Taylor-Joy no se convierta en una de las favoritas de los amantes de la moda. Esta vez no le ha hecho falta alfombra roja, pues ha sido llegar al Festival de Cannes y romper todos los esquemas con una pamela tamaño XXL que ha robado todas las miradas. Sin duda alguna, sus 'looks' son de lo más atrevidos y no podemos esperar para verla posar en la 'red carpet'.