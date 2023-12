El gesto de la Infanta Cristina con su hijo Pablo Urdangarín que nadie esperaba

Desde que se divorció de Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina se ha centrado en el bienestar de sus cuatro hijos y no duda en pasar con ellos todo el tiempo que puede. Es por eso que no sorprende que, tras enterarse de que Pablo Urdangarín no podría pasar su cumpleaños como le hubiera gustado con su novia, Cristina de Borbón no dudó en coger un vuelo hasta Barcelona desde Ginebra para que su hijo no estuviera solo el día en el que soplaba 23 velas en la tarta.