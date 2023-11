El curioso motivo por el que Pablo Urdangarin se ausentó del cumpleaños de la princesa Leonor

El motivo por el que Pablo Urdangarin no pudo estar en Madrid junto a su prima, la princesa Leonor, fue porque tuvo que viajar hasta la ciudad alemana al ser el destino elegido por su novia para hacer su beca Erasmus desde el pasado mes de septiembre. Es por eso que el jugador de balonmano aprovechó que todos los focos estaban puestos en su prima para poner tierra de por medio y encontrarse con su pareja. Para el hijo de la infanta Cristina tampoco es fácil encontrar fines de semana en los que no tenga partido con su equipo de balonmano y, al ser festivo, no podía perder la oportunidad de estar unas horas con su novia.