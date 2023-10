Así es Pablo Urdangarin, el hijo más mediático de la infanta Cristina: edad, a qué se dedica y quién es su novia

El joven ha encontrado en Johanna no solo a su gran amor, sino también a su mayor fan. Fue la pasada primavera cuando salió a la luz la discreta relación que mantenían desde hace varios meses y, desde entonces, la pareja se ha vuelto inseparable y, a pesar de intentar no llamar demasiado la atención, la joven catalana no se pierde ni uno de los partidos de su novio. Johanna es hija de una doctora y de un profesor de una prestigiosa escuela de negocios de Barcelona. La joven pareja se conoció en el Liceo Francés, en el que ambos estudiaban en Barcelona, y los unió una afición en común: el deporte. Pablo juega al balonmano y Johanna al voleibol en la categoría senior B en el Club Esplugues de Llobregat.