Estos son los mejores flequillos para caras redondas porque favorecen y alargan el rostro

Si buscamos un cambio sutil a la vez que efectivo en el cabello, sin jugar con el largo o arriesgar en exceso, el flequillo se alza como la apuesta más asidua. No hay nada mejor que este corte de pelo para cambiar de look sin tocar la estructura del cuerpo del cabello o sin pasar por la coloración. Por no mencionar que este año, el flequillo es máxima tendencia y son múltiples las famosas que han elegido esta opción para transformar sus melenas, desde Elsa Pataky a María Pedraza, Julia Roberts o Selena Gómez.