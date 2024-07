Flequillo abierto, el corte de pelo favorito de las mujeres de 30 y de 60 por su acabado favorecedor y su efecto antiedad

A diferencia de otro tipo de flequillos, el flequillo abierto es idóneo para todo tipo de caras, desde las alargadas a las ovaladas e incluso las redondas. Durante años ha sido una de las señas de identidad de las parisinas, referentes en materia de estilo, como por ejemplo Jeanne Damas. ¿Quién no quiere seguir los pasos de las expertas francesas? Lo mejor es que al igual que funciona en todo tipo de rostros, también hace lo propio con diferentes melenas, desde las opciones midi hasta las XXL, desde los cabellos totalmente lisos hasta las melenas 'curly'. Sí, has odio bien, en todas las texturas. "Es uno de los flequillos, por no decir el flequillo que mejor sienta a todo el mundo, ya que crea la sensación de rostro ovalado, el más armonioso y equilibrado", apunta la experta. La mejor elección si se trata de la primera vez que optamos por un flequillo. "Resalta los pómulos, pero también la mirada al enmarcar el rostro y, además, cuando crece no hace falta repasar tan rápido, sigue encajando en el look perfectamente", nos cuenta la propia Mª José Llata.