Los cortes de pelo que favorecen a caras redondas: estilizan y afinan el rostro

No es suficiente con que un corte de pelo nos guste, lo hayamos visto favorecedor en nuestras amigas, en aquellas 'influencers' que seguimos en redes sociales o en el personaje de nuestra serie favorita, e incluso sea el que triunfe sobre la pasarela, para decidir pedirlo en la peluquería. A la hora de dar el paso debemos tener en cuenta múltiples factores, entre ellos, la forma del rostro. No, no es igual un rostro cuadrado que uno alargado o redondo, y, por lo tanto, no les sientan bien todos los cortes o estilos de peinado. Por ejemplo, en el caso de las caras redondas es importante poner el foco en contrarrestar su estructura con aquellos cortes de pelo que alarguen y definen las facciones.