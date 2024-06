Flequillo cortina, el corte de pelo que favorece a todo tipo de rostros y los trucos para peinarlo de la forma correcta

Cuando optamos por renovar la melena o aportar un aire fresco, el flequillo se erige como la opción principal, también la más segura. Una forma fácil de cambiar de look sin meter tijera en el largo de la melena, ni añadir tintes o mechas. Los tipos de flequillos son múltiples, lo que consigue que sea realmente sencillo encontrar el que mejor se adapte a nuestras facciones y necesidades, aunque no hay duda de que si estás pensando en comenzar la temporada de sol con un cabello diferente, quieres conservar el largo y al mismo tiempo no quieres arriesgar en exceso, el flequillo cortina puede ser tu mejor comodín.