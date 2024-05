María Pedraza causa sensación con su nuevo corte de pelo

Si cerramos los ojos y nos preguntan por alguna 'celebrity' que se atreva con todo, la primera imagen que viene a nuestra cabeza es la de María Pedraza. La actriz no tiene ningún miedo al éxito y ha vuelto a causar sensación en redes sociales con su último 'post' en el que vemos que se ha vuelto a cortar el pelo... Y esta vez no se ha quedado corta, ¿o sí? Si todavía no has visto el nuevo 'lookazo' de María Pedraza, tienes que quedarte a leer esto.