María Pedraza y Jason Fernández comparten su fotos más enamoradas (y flotan)

Desgraciadamente para ambos, esta escapada, que ha coincidido con el puente del Pilar, ha llegado a su fin y la última imagen de Jason Fernández era de él en un vagón de tren, posiblemente con rumbo a Madrid. Aún deja desde ahí una mirada interesante y tentadora a la cámara: "The way you make me look at you" ("La forma en la que haces que te mire"), indica, sugerente, a la fotógrafa que no puede ser otra que María Pedraza, que responde con emojis.