María Pedraza incendia Instagram con su tatuaje más ‘sexy’, ¿en honor a su novio?

Cada ‘post’ que comparte María Pedraza en Instagram tiene muchas posibilidades de convertirse en viral. Y no sólo porque la actriz atesore más de once millones de seguidores en la red social, sino porque en cada una de sus instantáneas aparece espectacular. La hemos visto posar semidesnuda en una foto de lo más artística sobre la cama, presumir de cuerpazo en ‘topless’ en la playa y guapísima sin maquillaje. Y es que, la actriz de ‘Élite’ tiene una belleza que, sin duda, llama la atención. En una de sus últimas instantáneas, en la que aparece en una espectacular terraza con Miami de fondo, sus ‘fans’ se han percatado de un pequeño detalle que ha generado muchísimo revuelo. Se trata de un diminuto tatuaje, en línea fina y con la palabra ‘lion’, ubicado estratégicamente en la zona central del pecho. Por su localización, no es habitual que podamos verlo, así que, son muchos los que lo han descubierto gracias a esta publicación y al impresionante diseño de Carolina Herrera, con un marcado escote en ‘U’, que lucía la actriz.