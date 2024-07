6 cortes de pelo para pelos rizados que favorecen y potencian la melena 'curly'

Controlar el pelo rizado no es fácil, quienes lo tienen estarán de acuerdo. Para muchas se convierte, en muchas ocasiones, en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo a la hora de peinarlo cada mañana. No basta con utilizar los productos adecuados y seguir una rutina de limpieza idónea para este tipo de melena, también hay que saber tips y pequeños trucos, muchos de ellos desvelados con la práctica y el paso del tiempo. Y, cómo no, contar con el corte de pelo adecuado. Así como influye la forma del rostro para decantarnos por uno u otro corte, también es importante tener en cuenta el tipo de pelo. Por mucho que nos enamoré, el corte que lleva una mujer con el pelo liso no tiene los mismos resultados en otra que luce una melena rizada. Ni siquiera entre cabellos 'curly', porque la forma del rizo, el color y la textura son determinantes.