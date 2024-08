Cómo cortarse el flequillo, la opción (fácil) para cambiar de look

Hay ocasiones en las que por uno u otro motivo deseamos refrescar nuestra imagen, darle un aire totalmente nuevo a la melena. Puede ser el simple aburrimiento, o algo más profundo como el hecho de simbolizar un cambio, una evolución importante en nuestra vida, el inicio de una nueva etapa. Sea cual sea la razón, pasar por la peluquería se convierte en el objetivo principal. Están las mujeres que no tienen límites y no temen en coger tijeras y dar un giro de 180º en su cabello; y en el otro lado, las que buscan algo más sutil, diferente, pero sin exageraciones. Y ahí el flequillo se alza como la apuesta más asidua. No hay nada mejor que un flequillo para cambiar de look sin tocar la estructura del cuerpo del cabello o sin pasar por la coloración.