Los tipos de flequillos que más favorecen según la forma de tu cara

Es posible que en más de una ocasión te hayas replanteado cortarte flequillo. No es de extrañar, ya que casi el 100% de las mujeres lo ha pensado alguna vez. Es la forma más sencilla de cambiar de look, y una opción fácil de mantener -siempre bajo los trucos de los expertos-. Además, es la apuesta más repetida por quienes quieren dejar atrás su clásico corte de pelo, pero no quieren renunciar a la largura que tanto tiempo les ha costado obtener.