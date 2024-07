Los cortes de pelo liso que más volumen consiguen (y además triunfan entre las famosas)

¿Tienes el pelo liso y no consigues darle el volumen adecuado? Puede que la solución sea más fácil de lo que imaginas. No, no se trata de aplicar numerosos productos para el cuidado capilar o estar horas y horas con el secador, sino de encontrar un buen corte de pelo que logre ese ansiado movimiento en tu melena. Saber elegir es determinante para que horas más tarde el resultado sea el deseado. "Para aquellas que tienen el cabello liso y buscan una melena más personalizada, es fundamental tener en cuenta varios factores para elegir la opción correcta entre el amplio abanico de posibilidades de cortes para pelo liso", apunta Carlos Ortigosa Blas, natural hair color artist y embajador de L'Oréal Professionnel. Lo primero y más importante es decidir la longitud del cabello que queremos, "para quienes tienen el cabello más fino, una de las ventajas de este tipo de cabello es que se adapta bien tanto a las melenas cortas, pixies atrevidos, bobs de diferentes longitudes y melenas largas",