Cómo peinar el pelo liso y que parezca siempre suave, sano y brillante

Cuando se trata de cepillar el cabello liso es muy importante hacerlo con cuidado. Las cerdas deben ser suaves y no tirar con fuerza del cabello, para no causar roturas en las hebras. Antes de comenzar a cepillarlo, se recomienda desenredar los nudos en las puntas y luego continuar el cepillado desde las raíces hasta las puntas con cuidado y lentamente. Si no sabes cuál usar, una buena opción es el cepillo Pneumatique, de Cartel, elaborado con fibras de jabalí 100% naturales mezcladas con otras de nylon que estimulan el cuero cabelludo sin irritarlo, deslizándose por el cabello sin romperlo. De venta exclusiva en farmacias y parafarmacias.