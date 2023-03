Cómo peinar el pelo largo para conseguir el ansiado efecto ‘messy’

Las melenas largas tienen la ventaja de que son las más versátiles y, por tanto, las que más juego dan a la hora de crear peinados y dejar volar nuestra imaginación. Trenzas, recogidos de inspiración nórdica, semirecogidos clásicos... Sea como sea, lo cierto es que, para el día a día, este tipo de cabellos pueden convertirse en una pequeña tortura porque también requieren muchos más cuidados y, a veces, los ‘looks’ más sencillos pueden complicarse. De hecho, en el ‘street style‘ manda la simplicidad en este tipo de melenas, ya que, tanto modelos como expertas en moda, buscar conseguir ese ansiado efecto despeinado en el que parece que no han dedicado ni un segundo a su rutina capilar, y que tiene como resultado ese ‘effortless chic’ tan típicamente parisino. Todo tiene su truco, no creas que se levantan de la cama así de ideales. Así que, por paradójico que parezca, te vamos a desvelar cómo peinar el pelo largo para que parezca que no te lo has peinado.