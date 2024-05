Penélope Cruz aparece por sorpresa en la Gala MET 2024 con una pieza única de Chanel

La Gala MET 2024 ya ha comenzado y por la alfombra roja desplegada en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York ya han pasado algunos de los rostros más conocidos y esperados de esta cita en la que la moda se convierte en el principal protagonista. En esta edición, la temática gira en torno a un concepto, 'El jardín del tiempo', por lo que era de esperar que las flores y otros motivos relacionados con la naturaleza fuesen el principal protagonista de los estilismos. Sin embargo, también ha habido sorpresas; y no solo con algunos de los looks, sino también con algunas de las estrellas que han pasado por la alfombra roja y que no nos esperábamos ver esta noche.