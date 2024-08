Los cortes de pelo más favorecedores para mujeres a partir de los 40 años: rejuvenecen al instante

Si estás pensando en dar un giro a tu cabello no solo debes tener en cuenta las tendencias que despuntan esta temporada de verano 2024, también la forma de tu rostro, tu tono de piel o tus propias necesidades. Todo influye para que tu próximo corte de pelo no sea una decisión errónea si no precisa y favorecedora. De la mano de Juandiegoteo, 'hair designer' y embajador de Redken, ponemos atención en aquellos cortes de pelo que funcionan más allá de los 40 años, restan años y consiguen ese aspecto juvenil que tanto deseamos.