Flequillo en pelo rizado: cuál sienta mejor según el rostro y cómo cuidarlo para evitar el encrespamiento

Cortarte el flequillo si tienes el cabello rizado puede ser un auténtico reto, sobre todo si no tenemos los tips y consejos adecuados para ello. Pero lejos de lo que durante mucho tiempo has podido escuchar o leer en medios de comunicación o redes sociales, llevar flequillo con melena 'curly' no es un error ni siquiera algo arriesgado, nada más lejos de la realidad. "Puede ser muy favorecedor y añadir un toque especial y moderno al look", explica Álex Sestelo, estilista y director de Salón Álex Sestelo, a la vez que añade que "los flequillos en cabellos rizados pueden enmarcar el rostro de manera encantadora y dar un aire fresco y juvenil, así como personalidad y estilo".