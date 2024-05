Los mejores perfumes para el cabello o el truco definitivo para mimar y dar aroma a tu melena al mismo tiempo

Hace una década parecía imposible, pero a fecha de hoy los perfumes para el pelo se han situado como indiscutibles en el neceser. ¿Quién no los ha utilizado alguna vez? No, no nos referimos a las colonias o perfumes clásicos que vaporizamos por el cuello o la ropa -a veces en exceso-, sino a opciones ideadas exclusivamente para el cabello, fórmulas especialmente ideadas para cuidar nuestras melenas al tiempo que las dotan de un aroma determinado.