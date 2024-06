Los cortes de pelo que más pedirán en peluquerías las +40 este verano: cómodos y rejuvenecedores

Antes de irte a la playa, has pensado en hacerte un corte de pelo. No tienes muy claro si hacerte un cambio de look radical o si, simplemente, lo que necesitas es sanear con un corte de pelo que aporte comodidad a los meses de verano. Lo que sí tienes claro es que pasarás por peluquería, te dejarás asesorar por los expertos y, finalmente, te decidirás por el corte de pelo que mejor se ajuste a tus necesidades. ¿Te atreves con un cambio? Si buscas un corte rejuvenecedor, estos serán los más pedidos por mujeres mayores de 40.