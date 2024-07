Los colores de pelo que más favorecen a pieles claras, según los expertos

Se trata de un punto determinante porque lo que buscamos es que esta nueva tonalidad realce nuestra belleza y nos aporte más luminosidad al rostro. No es lo mismo tener una piel oscura que una tez pálida, el color del pelo no queda igual ni las facciones se verán resaltadas. En este caso, hemos puesto atención en aquellas pieles más claritas, aquellas que deben tener especial cuidado para no quemarse bajo el sol y que se sonrojan de forma evidente. Aunque también cabe destacar que incluye no solo el tono, también el subtono, puede ir hacía subtonos fríos (como violáceo o verde) o cálidos (como dorado o anaranjado), otro aspecto determinante a la hora de elegir el color de pelo, como también el del maquillaje o el de la ropa.