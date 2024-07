Los colores de pelo que más se llevan este 2024 (y no son los clásicos)

No debemos olvidar que antes de elegir el color debemos tener en cuenta nuestra piel, el punto más importante. No es lo mismo una piel muy clarita que una muy oscura, y eso determinará acertar (o no) a la hora de cambiar de look. Como también afecta la personalidad o el color de ojos de cada persona. Es importante acudir a expertos antes de dar el paso, sobre todo si queremos asegurarnos un resultado sobresaliente.