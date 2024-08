Estos son los flequillos que mejor sientan a cabellos lisos

El flequillo es la opción más recurrente a la hora de cambiar de look. No modificamos el largo de la melena y conseguimos refrescar la imagen de forma inmediata. Además, tiene un efecto rejuvenecedor y es capaz de potenciar los rasgos del rostro de inmediato, por no hablar de que desde hace varias temporadas es máxima tendencia. Una apuesta (casi) segura que, sin embargo, requiere de algunos pasos previos. Antes de meter tijera es importante encontrar el flequillo más adecuado, el que mejor se adapte a la forma de tu rostro y la textura de tu cabello. Por ejemplo, ¿cuáles son los mejores flequillos para cabellos lisos? ¿Y rizados?