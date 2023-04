Flequillos 2023: 5 tendencias que arrasan y son perfectas para cambiar de look

A día de hoy son muchas las formas que tenemos a nuestro alcance para cambiar de look de un momento a otro, pero es la de cortarse el flequillo la que se erige como la predilecta de las que más saben de moda este 2023. Tan solo hay que tomar nota de los looks de 'celebrities', 'influencers' o prescriptoras de estilo, así como de las tendencias que despuntaron sobre las pasarelas el pasado 2022, para corroborar su notable éxito. Julia Roberts, Margot Robbie, Blanca Suárez, Sara Carbonero, Amaia Salamanca... La lista de rostros VIP que han caído rendidas al flequillo no ha dejado de crecer desde que diera comienzo el año.