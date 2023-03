¿Nuevo corte de pelo? Apuesta por el flequillo abierto y sigue los pasos para un peinado de peluquería

Te habrás dado cuenta que entre los cortes de pelo tendencia 2023 prevalece el flequillo. Y esto te ha hecho reflexionar, ¿debería apostar por el flequillo? Tienes ciertas dudas por miedo a no saber gestionar bien el corte en casa. ¿Cuántas veces te has atrevido con un flequillo? Muchas. Y en todas ellas has terminado cuestionándote a ti misma. En parte, el no saber peinar el flequillo es lo que provocó que te arrepintieras de la decisión. Algo que no queremos vuelva a suceder.