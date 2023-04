Así debes proteger tu nuevo corte de pelo, según los expertos

Ahora que ya te has animado con un nuevo corte de pelo y estrenas ese deseado corte bob como el de Zendaya, llega el momento de enfrentarse a la realidad. En tu sesión de peluquería te has dejado asesorar por expertos y te has apuntado las claves para el cuidado de la melena, de hecho sabes que en la constancia y en la protección del cabello estará la clave para lucir un pelo sano.