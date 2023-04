Los mejores peinados para este 2023 son también los que más favorecen (y triunfan en mujeres de 30, 40 y 50 años)

De la mano del experto Juan Diego Teo, reconocido peluquero de múltiples 'influencers' y prescriptoras de estilo, ponemos el foco en cinco peinados que han despuntado tanto en la alfombra roja como en múltiples eventos y no requieren de grandes elaboraciones, lo que facilita que cualquiera los pueda recrear en casa. “Lo ideal para elegir un look de invitada que realmente te favorezca es dejarte aconsejar por tu peluquero. Sobre todo, si tienes dudas y quieres innovar y no ir siempre igual", resalta.