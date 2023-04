Si pensabas que secar el pelo al aire era bueno, estabas equivocada...

Si hablamos de pelo, el mundo se divide entre quienes no pueden vivir sin su secador (y probablemente, sin su plancha) y quienes no se acuerdan de él más que de cara a un evento. Además, es bastante frecuente que las que apuestan por secar su cabello al aire piensen que evitan los daños del secado 'artificial'. Si bien sabemos que las fuentes de calor pueden dañar la cutícula capilar, sobre todo a partir de los 50º (un secador suele alcanzar los 55º), dejarlo excesivamente mojado puede ser igualmente contraproducente. La culpa la tiene un fenómeno conocido como fatiga higral. "Al dejar el pelo secar al aire, se produce un exceso de humedad en su interior. Esta tensión dentro del cabello conduce a movimientos de contracción y relajación que hacen que la cutícula se levante y el córtex -o parte interna- quede expuesto. No solo notaremos mayor encrespamiento por el mayor roce entre los cabellos, sino que también aumenta el riesgo de rotura y fragilidad", explica Clara Fernández, farmacéutica y divulgadora desde su cuenta de Instagram @holisticmango.