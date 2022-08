Consciente de la atención que suscita cada uno de sus looks, doña Letizia aprovecha sus compromisos oficiales para apoyar a numerosas firmas 'made in Spain'; un arte que sus hijas ya han heredado.

SILVIA VÁZQUEZ

"No hay una embajadora de la moda 'made in Spain' mejor que ella. Que la reina escoja uno de nuestros diseños es, sin duda, el mejor reconocimiento público que una marca puede tener", apunta Ester Cerdán, cofundadora y directora creativa de Laura Bernal, una de las marcas españolas que doña Letizia Ortiz ha introducido recientemente en su vestidor. Ocurrió, en concreto, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, cuando la prensa nacional e internacional no perdía detalle de sus looks, y las consecuencias para esta pequeña firma murciana fueron inmediatas: "Si te digo que las visitas a nuestra web han aumentado un 100%, me quedo corta, ¡ha sido un 'boom'!".

No es un hecho aislado; la historia se repite cada vez que luce una prenda de una enseña pequeña, especialmente cuando se trata de un estreno. Por supuesto, la monarca es consciente del tirón que tienen sus apariciones; de ahí que, sobre todo a raíz de la pandemia, la mayoría de sus compras pertenezcan a firmas o diseñadores españoles. Su compromiso con la industria, además, quedó patente cuando esta primavera volvió a acudir a la Semana de la Moda de Madrid, casi 12 años después de su última visita. Lo hizo, por cierto, con un vestido blanco confeccionado directamente por la modista de Zarzuela para no favorecer ni perjudicar a ninguno de los 44 nombres que desfilaban.

Atrás quedaron esos tiempos en los que su modisto de cabecera, Felipe Varela, confeccionaba la mayoría de su armario; ahora su abanico es mucho más amplio: Pablo Erroz, José Hidalgo, María Barragán o Moisés Nieto o Leyre Doueil, por citar solo los más recientes, son algunos de los diseñadores en los que ha confiado últimamente para asistir a actos oficiales. Otras casas como Cayro (responsable del vestido viral con el que dejó sus abdominales a la vista), Boüret, Psohpía, On Atlas, The IQ Collection o Galcon amplían el repertorio. "Supone un respaldo muy grande y no podemos estar más agradecidos", corrobora Pilar González Alcón, fundadora y directora creativa de esta última. Ella misma nos aclara que, por lo general, las marcas saben qué piezas ha adquirido la Casa Real, pero no cuándo o quién va a usarlas, o si va a ser en un evento público o privado.

Resulta innegable que la consorte ha convertido su vestuario en una herramienta de comunicación. De hecho, es habitual que, en sus viajes por España, escoja prendas de firmas o creadores de esa comunidad autónoma como guiño al lugar. Todo ello la han convertido, según una encuesta, en la mujer más elegante de España este último año (curiosamente, en el ránking también aparece su sobrina Victoria Federica); no obstante, su influencia se extiende más allá de nuestras fronteras: podemos asegurar sin lugar a equivocarnos que ella es la responsable de que todas las 'royals' europeas suspiren por las alpargatas (calzado de raíces españolas) cada verano y hasta Jill Biden se llevó un par de la marca Castañer a modo de souvenir después de pasar un par de días junto a la reina en Madrid.

Los mejores looks de la reina Letizia con alpargatas Ver 18 fotos

Leonor y Sofía, tras los pasos (de estilo) de su madre

Se venía anunciando desde hace tiempo, pero actualmente es incontestable que tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía han heredado el gusto por la moda de su madre y parece que están dispuestas a seguir sus pasos como embajadoras de nuestra moda, tanto en el día a día como en fechas señaladas. De hecho, la primogénita ya ha comenzado a compartir ropa con la reina Letizia, quien hace solo unos días 'asaltó' el guardarropa de su hija por primera vez en busca, precisamente, de un vestido de la firma española Dándara.

El ejercicio resulta más representativo cuando se trata de ocasiones especiales y las chicas recurren a etiquetas como Poète, Vogana, Bgo & Me... Así lo comprobamos, por ejemplo, en la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona, cuando ambas optaron por marcas 'made in Spain': la heredera estrenó un vestido azul de la casa malagueña Miphai, mientras que su hermana pequeña se decantó por un conjunto blanco de la toledana Bruna. Solo unas horas antes, Leonor había estrenado un diseño de Polin et Moi y Sofía había llevado un minivestido de Zara porque, como en el armario de cualquier adolescente, en el suyo (y en el de su madre) tampoco faltan las etiquetas de Inditex ni las piezas de marcas como Mango, Springfield o Sfera, todas ellas también de nuestro país.