La diseñadora de la reina Letizia nos da las claves para ser la invitada perfecta

Hablamos con Ester Cerdán, cofundadora y directora creativa de Laura Bernal, la firma murciana responsable de uno de los vestidos más aplaudidos de la reina Letizia durante la cumbre de la OTAN.

Consciente de su poder como embajadora de la moda de nuestro país, en los últimos tiempos la reina Letizia ha comenzado a incluir, poco a poco, marcas españolas pequeñas a su vestidor; y, en ese sentido, la cumbre de la OTAN celebrada recientemente en Madrid ha sido un auténtico escaparate en el que ciertas cuestiones de estilo han acaparado miradas y titulares. Es el caso, por ejemplo, de las alpargatas de Castañer que Jill Biden se ha llevado a modo de 'souvenir' o de los diferentes looks 'made in Spain' que doña Letizia ha escogido para la ocasión.

Uno de los más aplaudidos por la prensa internacional ha sido el vestido de lunares que estrenó para su excursión a La Granja de San Ildefonso junto a las primeras damas. Con este característico estampado, probablemente el más representativo de nuestro folklore, la pieza causó furor a nivel global. "Si te digo que las visitas a nuestra web han aumentado un 100%, me quedo corta", nos explica Ester Cerdán, cofundadora y directora creativa de la firma murciana Laura Bernal, responsable del diseño. "Es cierto que cuando una famosa [como Anne Igartiburu, Chenoa, Tania Llasera...] luce alguna prenda nuestra aumentan las visitas, ¡pero con la reina ya ha sido el boom!", reconoce.

Con más de 10 años de experiencia en la industria de la moda, Ester considera que este es "el mejor reconocimiento público que una marca puede tener; significa que estamos trabajando en la dirección correcta". En su caso, esta ruta pasa por mimar cada detalle ("me gusta estar implicada en todas las fases de la marca", asegura), apostando por la sostenibilidad y el 'made in Spain'. Esta decisión implica el respeto de cada proceso, desde la búsqueda de materiales naturales y reciclados hasta la confección y producción en España, "con unos estándares de calidad excepcionales y cuidando a nuestros trabajadores y su entorno", apunta.

En su visión, conceptos como la economía circular o la producción de proximidad resultan esenciales para reducir la huella de carbono. "Asimismo, producimos gran parte de nuestra colección bajo demanda, lo cual reduce tanto residuos como el gasto de recursos y energía", aclara. Y una curiosidad: no tienen tienda 'online', ni planean abrirla: "desde nuestros inicios hemos trabajado mano a mano con la tienda multimarca, priorizamos nuestra presencia en boutiques de alta calidad con asesoramiento personalizado".

Claves para ser la invitada perfecta

Tras el éxito del look que llevó la monarca, son muchas las invitadas que esta temporada quieren lucir un diseño de Laura Bernal en ocasiones señaladas. ¿Lo mejor? Que, pese a ser un modelo ya prácticamente agotado, el vestido que lució doña Letizia se va a convertir en una prenda atemporal de la marca, ya que cuenta "con un patrón muy cuidado y favorecedor" que va a pasar a ser "icónico en todas las colecciones" y que ya se ha convertido en el favorito de la diseñadora.

Pero esta firma de Murcia tiene mucho más que ofrecer. "En esta colección hemos apostado por la feminidad, el romanticismo y la delicadeza", resume la modista, lo cual se traduce en una paleta de colores de tonos pastel con pinceladas de verde esmeralda y terracota. En cuanto a piezas, tiene claro que "los trajes de chaqueta, con americanas clásicas y pantalones tobilleros, son los reyes de esta temporada", mientras que los vestidos se llevan de "corte 'midi', con diseños cruzados, camiseros y de línea A con cintura ceñida".

Aunque desde hace unos años los códigos de vestimenta se han relajado "y ya casi todo es válido", Ester nos da un par de consejos para acertar en esas fechas especiales. "El primero es que no te disfraces: lo más importante es que te sientas tú misma y puedas brillar con luz propia; y el segundo que vayas cómoda: los eventos siempre sabemos cuándo empiezan pero nunca a qué hora terminan y no hay nada peor que tener que marcharte porque no estás a gusto con un escote imposible, molestias por los zapatos o un largo excesivo".

¿Y qué pasa con los accesorios? Ella nos recuerda que hay que seleccionarlos con mimo porque "los complementos pueden arruinar un look". "Para elegir los correctos hay que tener en cuenta las opciones del outfit. Por ejemplo, si optas por un cuello halter no es recomendable que uses collares y colgantes, pero sí puedes añadir brazaletes. En cuanto a los pendientes, debes saber cómo vas a llevar el cabello: por ejemplo, si quieres llevar unos maxipendientes lo mejor es que te recojas el pelo. Lo importante es no ir recargada por todos lados de complementos, no queremos parecernos a un árbol de navidad, ¿no?", señala.

En resumen: "La opción 'menos es más' puede ser perfecta: a un outfit sencillo puedes añadirle un toque arriesgado con un bolso, un cinturón, una diadema, un choker... las posibilidades son infinitas. Pero también nos encanta el 'más es más' porque quien no arriesga, no gana". ¡Tomamos nota!