La reina Letizia se viste de novia para apoyar la moda española

Para su visita a Madrid Fashion Week, ha escogido un vestido blanco de manga larga y cintura ceñida, que bien podría ser un look de novia elegante y chic.

SILVIA VÁZQUEZ

12 años después de su última visita, la reina Letizia ha regresado este viernes a la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y su presencia en el pabellón 14.1 de IFEMA, escenario principal de la pasarela patria, ha generado un gran interés en el sector de la moda; al igual que su look: un elegante vestido blanco de manga larga y ceñido a la cintura que ha combinado con clutch y salones color vino.

En cuanto a las joyas, ha optado por accesorios en dorado, como sus pendientes de aro y su inseparable anillo de Karen Hallam, regalo de sus hijas.

Se trata de un estilismo 'total white' con el que muchos han visto una intención en la monarca de seguir mandando un mensaje a través de la moda, pues este color siempre ha sido asociado a la paz. Su elección ha sido además de lo más acertada, ya que no hay diseñador de renombre tras este look, pues ha sido confeccionado por la modista de Zarzuela. ¿El motivo? La reina no ha querido que ninguna firma española fuera más o menos que otra por elegir un diseño suyo, y tampoco le ha parecido bien ir a apoyar la moda española vestida de una marca internacional. ¡Nos encanta!

Acompañada por representantes de MBFWMadrid, la monarca ha recorrido las instalaciones del recinto ferial para descubrir de primera mano tanto el ambiente del Cibelespacio, que rodea la sala de desfiles y acoge el 'showroom' de Allianz EGO (la plataforma que impulsa a los creadores más jóvenes), como del 'backstage', donde los diseñadores ultiman todos los detalles, las modelos pasan por maquillaje y estilismo y la prensa especializada realiza entrevistas a los protagonistas de cada jornada.

En concreto, este viernes 11 de marzo las firmas que presentan sus colecciones para el próximo otoño-invierno 2022-2023 son Andrés Sardá, Isabel Sanchís, Hannibal Laguna, Roberto Torretta, Teresa Helbig, Jorge Vázquez y Brain & Beast. Y, aunque no está previsto que la monarca asista a ninguno de estos 'shows', se sabe que es fan de alguna de ellas.

De hecho, de los 44 diseñadores que componen el calendario de esta 75º edición, doña Letizia tiene piezas en su armario de Hoss Intropia, Pertegaz, Ángel Schlesser, Pedro del Hierro, y los ya mencionados Jorge Vázquez, Teresa Helbig y Roberto Torretta.

Y es que desde que ascendiese al trono como consorte de Felipe VI, la reina ha abierto su vestidor en Zarzuela a un gran número de firmas 'made in Spain', tanto de diseñadores consolidados como de pequeñas marcas con carácter; un ejercicio que se ha intensificado especialmente desde que estalló la pandemia como muestra de su apoyo a la moda española.

Su visita anterior a MBFWMadrid

Fue en septiembre de 2010 cuando doña Letizia Ortiz, por entonces la princesa de Asturias, asistió por primera y hasta ahora única vez a la Madrid Fashion Week. En aquella ocasión estuvo acompañada por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la fallecida Cuca Solana, directora histórica de la Pasarela Cibeles.

El look elegido -un top de gasa, un cárdigan de punto, unos pantalones blancos anchos y unos 'peep toes'- estaba firmado por Adolfo Domínguez, un diseñador español al que sigue recurriendo habitualmente a día de hoy.

La agenda de la reina

La semana de la reina Letizia no termina aquí: este fin de semana tiene varios compromisos en La Palma junto al rey, que regresa hoy de su viaje oficial a Chile para asistir a la toma de posesión del presidente Gabriel Boric Font. El acto central de su visita al archipiélago canario es el homenaje a la ejemplaridad del pueblo de La Palma tras la catástrofe del volcán; un evento que estaba previsto para el pasado 24 de febrero y tuvo que ser aplazado por el estallido de la crisis de Ucrania.