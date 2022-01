Para su último acto del 2022, doña Letizia quiso dejar huella con este 'look' en blanco y rojo.

Sin Felipe Varela para la entrega de los Princesa de Asturias

Para la entrega de los Premios Princesa de Asturias el 22 de octubre en Oviedo, Doña Letizia apostó por un vestido negro de tafetán con silueta 'New look' de amplia falda con un detalle en forma de lazo a los lados y sin mangas. Un diseño teatral con un punto dramático de The 2nd Skin de la colección primavera-verano 2022 de la firma.