Para la cena de Nochebuena en casa, no te compliques y haz como Amelia Bono. Transmite a tu familia alegría con este 'total look' de Uterqüe.

Cecilia Franco

La cuenta atrás está ya más que activada. Después de disfrutar de una temporada de adviento muy dulce y divertida descubriendo todo lo que escondían nuestros calendarios 'beauty', ha llegado el momento de dar por finalizado ese tiempo de espera para disfrutar en familia. Durante este último mes, son muchas las 'influencers' que se han propuesto darnos a conocer las novedades 'fashion' de nuestras tiendas favoritas, así como sus combinaciones. ¿Entre ellas? Amelia Bono que ha encontrado en Uterqüe el pantalón ideal para una Nochebuena tranquila y familiar.

Los descubrimientos y la inspiración que hemos tenido en Instagram, con especial atención a la colección de fiesta, ha sido insuperable. Amelia Bono en todo este tiempo, nos ha dado grandes lecciones de estilo. Y no solo al demostrarnos que las plumas no pueden faltar en nuestros looks navideños, sino porque además nos ha animado con combinaciones de colores que van más allá de lo tradicional.

La hija de Bono nos ha solucionado la Navidad con los jerséis de Uterqüe y ha provocado en nosotras que, para esa cena de Nochebuena tan casera, deseemos un look del estilo. Con una condición, que el look tenga mucho color y una combinación tan exquisita como la de su último post.

Además de desear una "Feliz Navidad" a todos sus seguidores, Amelia nos propone combinar el azul eléctrico, uno de los colores estrella de la temporada, con un naranja flúor. Y, para ello, se ha decantado de nuevo por un 'total look' bicolor de una de sus tiendas 'favs' del momento: Uterqüe. Allí ha encontrado la camisa azul más favorecedora de tipo satén (99 €) y el pantalón más navideño (79 €) ideal para combinar con el bolsito más deseado del momento. El pantalón en cuestión sienta de maravilla por ese tiro alto, corte campana, los botones joya que dan ese toque 'chic' y su color que no puede ser más festivo.

-Esta es la blusa escote corazón de Amelia Bono que estarás deseando vuelva a Zara por Navidad.

-Este es el jersey de Uterqüe que incluye todas las tendencias del momento, palabra de Amelia Bono.

Sabemos que la Nochebuena será en casa, tranquila, en familia y, por eso mismo, no hace falta que nos compliquemos mucho la vida con looks de fiesta. Esta Navidad solo necesitaremos prendas de color que juntas creen una explosión pero, por separado, podamos seguir llevando hasta para ir a la oficina. ¡Llena tu hogar de alegría, villancicos y color esta Navidad!